Estado de Goiás promove Virada Ambiental com o plantio de mais de 130 mil mudas

O dia 22 de novembro foi instituído pela Lei 20.552 como o Dia Estadual da Consciência Ambiental. No primeiro ano de comemoração da data, Goiás promoverá a Virada Ambiental, com o plantio de milhares de mudas por todo o estado. Até o momento, aderiram à ação 136 municípios, cada um responsável pelo plantio de, no mínimo, mil mudas. Em Goiânia, a atividade ambiental será realizada na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), no Câmpus Samambaia, com o envolvimento de estudantes de escolas da rede pública de ensino.

A Virada Ambiental é uma ação de sensibilização de toda a sociedade goiana para a necessidade do plantio de espécies nativas do Cerrado. O projeto conta com a parceria e o apoio de diversas instituições públicas, governamentais e da sociedade civil, ligadas ao meio ambiente, ao ensino e à pesquisa, além das prefeituras que aderiram à proposta. “Trata-se de um evento em que todos são protagonistas e em que a principal bandeira é o ganho ambiental para a sociedade”, afirma o diretor de Extensão da UFG, Emiliano Lôbo de Godoi, que também coordena o Programa UFG Sustentável.

Emiliano acrescenta que a Virada Ambiental é uma forma de alertar a sociedade para a urgente necessidade de se conservar os recursos naturais. “Com o plantio das mudas, saímos do discurso e vamos para a prática. Não podemos serrar o galho em que estamos sentados”, considera. A intenção é incentivar a população a abraçar a causa e também participar do evento, fazendo com que ele seja uma ação permanente e precursora de outras iniciativas ambientais em nível nacional.