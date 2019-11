Sem dar explicações, Carlos Bolsonaro sumiu das redes sociais na manhã desta terça-feira, 12. Suas páginas no Twitter, Facebook e no Instagram estão fora do ar.

Segundo uma pessoa muito próxima do filho do presidente disse, sem detalhar o motivo, que Carlos Bolsonaro “vai dar um tempo”, pois está “irritado com muita coisa que anda acontecendo e vai se afastar das redes ao menos por um mês”.