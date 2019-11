Forças policiais de Goiás apreendem quase duas toneladas de drogas em oito dias

Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), via Comando de Operações de Divisas (COD), em um período de oito dias, foram apreendidas quase duas toneladas de drogas em operações realizadas pelo interior de Goiás. A Secretaria de Segurança considera somente as grandes ocorrências no período entre 25 de outubro e 1º de novembro.

A maior operação dos últimos dias foi registrada em 30 de outubro. Na ocasião, policiais militares ligados ao COD e às Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) apreenderam 700 quilos de maconha. O carregamento foi interceptado na GO-206, perto de Cachoeira Alta. Já no dia 25, o COD apreendeu 100 quilos de drogas perto de Turvânia. Na ocasião, ainda foram apreendidas duas armas de fogo.

Outras ações de destaque envolveram forças policiais federais e do Estado de Minas Gerais. No dia 28 de outubro, uma operação integrada entre a Polícia Militar de Goiás e a Polícia Federal resultou na apreensão de 530 quilos de maconha. O caso foi registrado na BR-060, perto de Guapó. Por fim, na última sexta-feira, 1º, outros 600 quilos de maconha foram apreendidos graças a uma ação que envolveu as polícias militares de Goiás e de Minas Gerais.