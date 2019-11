Obras do Cmei Mendanha são retomadas

O prefeito Iris Rezende assina nesta quinta-feira, 14, a ordem de serviço para a retomada das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mendanha.

Paralisada em 2015 devido à falência da construtora responsável, a obra passou por atualização de projeto e orçamento e será retomada com 11% de construção, tendo prazo de aproximadamente 120 dias para a conclusão, a partir da assinatura da ordem de serviço. A estrutura terá o modelo padrão da Prefeitura, com capacidade para cerca de 160 alunos.

Esta é a quarta obra da Educação já retomada pela gestão municipal. Neste ano já foram retomadas as obras do Cmei Parque Atheneu II, Cmei Residencial Jardins do Cerrado 4 e Cmei Residencial Buena Vista 3. A previsão de entrega é para o início do próximo ano. Há previsão da retomada de mais sete obras, por meio de novo processo licitatório.