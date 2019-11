Pesquisador da UFG cria site que monitora manchas de óleo no litoral brasileiro

O pesquisador da Universidade Federal de Goiás (UFG), Karlo Guidoni Martins, criou um site que monitora as manchas de óleo nas praias brasileiras. O site utiliza informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e é atualizado diariamente. Por meio de um mapa interativo, é possível saber em quais localidades foram detectadas manchas de óleo ou mesmo vestígios esparsos.

Karlo, biólogo e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFG, é natural do Espírito Santo e conta que, diante da tragédia ambiental, pesquisava todos os dias o site do Ibama em busca de informações sobre uma possível chegada do óleo ao estado. O órgão disponibiliza os dados em planilhas e mapas em arquivo pdf. “Decidi organizar as coordenadas geográficas monitoradas pelo Ibama e cruzar as informações em um mapa interativo, para ter acesso a essa informação da maneira mais intuitiva”, explica.

No mapa é possível observar registros do óleo na faixa litorânea que vai do Maranhão ao Espírito Santo. Também há a opção de aproximar pontos específicos do mapa e, ao clicar na localidade, ter acesso a informações como o nome da cidade, estado, presença de óleo e datas das visitas dos fiscais.