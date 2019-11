Prefeitura entrega Troféu Buritis 2019

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove na próxima segunda-feira, 18, às 19h, no teatro do Centro Cultural UFG, a solenidade de entrega do Troféu Buritis 2019, instituído pelo Conselho Municipal de Cultura. Serão 10 homenageados entre aqueles que mais se destacaram no seguimento artístico-cultural na capital.

Os homenageados são:

Artes Visuais: Associação Goiana de Artes Visuais

Música: maestro Estécio Marques

Teatro: Cia de Teatro Nu Escuro

Literatura: Valdivino Braz

Dança: Giro 8 Cia de Dança

Áudio Visual: Robney Bruno

Circo: Encontro Goiano de Malabares e Circo

3º Setor: Instituto Cultural Sicoob UniCentro Brasileira

Humanidade e Abrangências Culturais: Rosy Cardoso

Patrimônio Histórico: Salma Saddi.

O evento também oferecerá menções honrosas aos apoiadores da Cultura: Monique Avena, Jornal O Hoje, e Revista Bula – Carlos Willian.

O Prêmio Buritis foi instituído em 2013, por iniciativa do Conselho Municipal de Cultura, como uma forma de homenagear todos aqueles que contribuíram para a cultura goianiense com ações positivas em diversas áreas, projetando o nome da cidade no cenário local, regional e nacional.