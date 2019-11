Grupo Heineken abre inscrições para Programa de Estágio 2020

O Grupo Heineken no Brasil, segunda maior cervejaria do País, abriu essa semana as inscrições para o seu Programa de Estágio 2020. São 39 vagas nas áreas de Customer Service & Logística, Recursos Humanos, Assuntos Corporativos, Vendas em Campo, Vendas no Corporativo e Produção. Estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 poderão se inscrever de 21 de outubro a 20 de novembro deste ano no site da 99Jobs.

As vagas estão distribuídas em 12 cidades nas quais a companhia está presente, sendo elas: Itu (SP), São Paulo (SP), Jacareí (SP), Recife (PE), Igrejinha (RS), Alexânia (GO), Alagoinhas (BA), Benevides (PA), Caxias (MA), Rio de Janeiro (RJ), Blumenau (SC) e Ponta Grossa (PR).

Um dos pré-requisitos é que o candidato esteja alinhado aos valores da companhia, tendo paixão pelo que faz, busca incansável pela qualidade em todos os processos e entregas, trazendo a diversão para o dia a dia e atuando com protagonismo na carreira, sempre com respeito pelas pessoas e pelo planeta.

Além disso, os novos talentos devem ter conhecimento em Pacote Office, disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais, morar na cidade da vaga ou ter mobilidade para o deslocamento diário até o local, e passar nos testes de cultura organizacional durante os processos de inscrição.

O processo de seleção terá quatro etapas após a inscrição, passando por testes online, vídeo online, dinâmica presencial para o estado de São Paulo e dinâmica online para outros estados e, por fim, a entrevista presencial individual. Os aprovados começarão a estagiar em fevereiro de 2020, podendo se manter no programa por no máximo dois anos, e contarão com benefícios como bolsa-auxílio, vale-alimentação ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida e descontos em seus produtos. Para mais informações acesse: www.99jobs.com/heineken/jobs.