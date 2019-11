Passeio das Águas Shopping recebe exposição de peixes ornamentais 

Com o objetivo de trazer a magia e diversidade do fundo dos mares, o Passeio das Águas Shopping recebe a 1ª Aquashow, entre dos dias 15 e 17 de novembro. A exposição, que será montada em frente ao Magazine Luíza, conta com 318 aquários, com 7 espécies diferentes, em ambientes que simulam a vida nas águas. O horário será, das 10h às 22h, na sexta e no sábado e das 10h às 20h, no domingo. A entrada gratuita.

Refletindo a diversidade na água doce, a feira conta com sete espécies de peixes e seus melhoramentos genéticos. Entre as atrações, estão o peixe Betta, que são conhecidos pela sua variação de cores; O Mbunas, que são peixes africanos basicamente herbívoros e os peixes Platy, que são populares pela fácil adaptação e reprodução.

Durante a exposição, não haverá venda de pelas e itens, mas os aquicultores irão mostrar as variações dessa área e suas possibilidades, tirando dúvidas e esclarecendo informações.