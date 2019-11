Antiquário Brechó Goiano é referência em antiguidades e roupas usadas em Goiânia

O Antiquário Brechó Goiano, que está em atividade desde 1997, destaca-se no ramo de antiguidades, móveis, quadros, itens de decoração e roupas usadas de qualidade. Localizada na Rua 3 nº 13, no Setor Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. Borges dos Santos Dias, a loja conta com diversas antiguidades raras, indicadas para decorações tanto de residências quanto de estabelecimentos comerciais.

Segundo o proprietário do antiquário, Wanderlei Marques, os objetos podem ser utilizados para compor uma decoração somente com antiguidades ou para fazer um contraste entre itens antigos e modernos nos ambientes. Para ele, os objetos de antiquário são “peças que carregam histórias e despertam lembranças, que não devem ser apagadas nem esquecidas em respeito às nossas origens”.

Marques tem como objetivo fazer com que “os goianos valorizem uma peça antiga e usada que alguém não quer mais, porém que pode ser utilizada por outra pessoa”. A lista de itens disponíveis no Antiquário Brechó Goiano é extensa, destacando-se máquinas de datilografia, pés de máquinas de costura de ferro, lustres de bronze, de vitral e do modelo Tiffany e panelas de ferro.

Tachos de cobre, latões de leite, sopeiras de louça e de porcelana, telefones de diversos modelos, cristaleiras, penteadeiras e chapeleiras são outras peças que podem ser encontradas na loja. O local dispõe ainda de relógios de parede cuco, pratos de parede de louça e de porcelana e namoradeiras, entre outros objetos antigos.

O estabelecimento também é ideal para quem procura por quadros cusquem, que são pinturas originadas do Peru e caracterizadas por representar cenas bíblicas, e quadros Gobelins. Esses últimos são feitos com um tecido que reproduz as peças da famosa fábrica de tapeçaria francesa do século XVII Manufatura dos Gobelins.

Além da comercialização de antiguidades, o Antiquário Brechó Goiano realiza serviços como restauração de móveis antigos de madeira, pintura Bauer em móveis de madeira e venda, compra e conserto de lustres antigos. Outra linha de atuação é a venda e compra de tachos de cobre e de panelas de ferro usadas de todos os tamanhos e modelos.