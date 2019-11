Chegada do Papai Noel traz a magia do Natal para o Bougainville

Em clima de muita festa o símbolo maior do Natal, o Papai Noel, chega ao Shopping Bougainville na próxima quinta-feira, 21. Ele estará acompanhado de sua trupe com oito personagens do Ilumini Personagens Vivos.

O Bom Velhinho aterrissa seu trenó imaginário no centro de compras a partir das 18h, com parada de Natal e apresentação do coral infantil do Externato São José e da banda Musical Segno. Haverá ainda apresentação solo de ballet com a bailarina Laís Aziz.

Este ano, o Papai Noel vai contar com o auxílio de sua assistente Noelete, e ficará à disposição das crianças e seus pais até a véspera de Natal, 24 de dezembro, no Piso 2, em frente a Loja Gentleman.

O tema do Natal Bougainville deste ano é Natal Iluminado. O Bougainville investiu em uma decoração clássica em verde, vermelho e dourado e personagens típicos natalinos, além de uma iluminação impactante, tanto na parte interna quanto na fachada do shopping.