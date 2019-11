Goianos ganham primeiro ouro nos Jogos Escolares da Juventude

O fim de semana foi de ouro e bronze para estudantes-atletas de Goiás que participam da Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que está sendo disputada em Blumemau (SC). Max Gabriel França Magalhães de Almeida, do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) José Silva Oliveira, de Goianira, foi o grande campeão na categoria peso-pesado (de 66 a 73 Kg) da luta olímpica.

Já o bronze veio no judô, na categoria infanto feminino superligeiro (até 28 kg), com Mariana Muniz Machado. Ela é do Colégio Sagrados Corações, de Formosa.

Um grupo de 60 estudantes goianos está em Blumenau para esta etapa dos jogos. Eles disputam as modalidades de judô, luta olímpica e handebol. Na próxima quarta-feira (20/11), outros 58 atletas-estudantes seguem para a cidade catarinense, onde irão competir nas modalidades de atletismo, badminton e futsal. O terceiro e último grupo, de 41 participantes, parte no dia 25 de novembro para as disputas de ginástica rítmica, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez e natação.