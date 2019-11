Governo de Goiás lança campanha informativa sobre a Reforma da Previdência 

A campanha e a plataforma do Governo de Goiás Direito de Saber, vem com o objetivo de tornar transparente à população a realidade da Previdência Estadual, ou seja, dar transparência as contas do Estado. As informações podem serem acessadas pelo site direitodesaber.go.gov.br.

No domingo, 17, começou a veicular o primeiro vídeo da ação. Nele, é informado que a cada R$ 100 do Estado, R$ 87 vão para o pagamento da folha salarial, R$ 12 para precatórios e dívidas e sobra apenas R$ 1 para investimentos em saúde, educação e segurança.

O argumento do governo é que sem a Reforma da Previdência essa situação só piora e não haverá recursos suficientes para investimentos em serviços essenciais para a sociedade. “O Governo de Goiás vai mostrar onde está sendo gasto o dinheiro público e os goianos poderão compreender que a conta não fecha. Sem reforma, o futuro está comprometido, e todos têm o direito de saber a realidade”, informa nota.