Último dia para pedir reaplicação do Enem

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que se sentiram prejudicados por problemas logísticos durante a realização da prova têm até esta segunda-feira, 18, para solicitar a reaplicação do exame.

Todo o processo deve ser feito pela Página do Participante, dentro do site do Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do exame, vai conceder ou negar o direito à nova oportunidade de realizar a prova ainda em novembro. A reaplicação será nos dias 10 e 11 de dezembro.

São três os casos que o Inep classifica como problemas logísticos:

desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame, devido ao comprometimento da infraestrutura do local);

falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural);

falha de procedimento de aplicação que cause comprovado prejuízo ao participante.