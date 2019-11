Coral Vozes em Canto apresenta a tradicional Cantata de Natal

O Coral Vozes em Canto inicia nesta quarta-feira, 20, as apresentações da sexta edição da Cantata de Natal. O coro se apresenta nos três turnos dos dias 20 e 28 de novembro, tendo no repertório canções de compositores como Franz Gruber, M. Leontovich e Marcos Schereiber, dentre outros. O coral sobe ao palco do Teatro PUC–Jardim Goiás, às 9h, 14h e 20h, nas duas datas. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O coro é composto por alunos de nove escolas da rede municipal de ensino. Sob a regência da professora Adriana Goulart, acompanhamento ao piano da professora Andréa Stewart e com a participação do professor Lucas Ramos, na bateria, o Coral Vozes em Canto fará seis apresentações no Teatro PUC, contando com uma média de 170 vozes por apresentação.

O “Coral Vozes em Canto” é um projeto da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), por meio da Gerência de Projetos Educacionais, que visa possibilitar o processo de musicalização de educandos das escolas municipais através da prática do canto coral, buscando o desenvolvimento global do aluno.

O coral tem experimentado expansões quantitativas e qualitativas, se tornando um projeto sólido e relevante da SME. Em 2019, além de estar presente em várias ações e eventos educacionais e culturais promovidos pela SME, o Coral Vozes em Canto participou do Encontro Nacional de Coros e também produziu o Musical infantil “Os Saltimbancos” e participou do 1º Encontro de Corais das Escolas Municipais de Goiânia.