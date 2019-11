Goiânia sedia 1º Fórum Multidisciplinar do Envelhecimento

A Academia Goiana de Medicina (AGM) organiza o 1º Fórum Multidisciplinar do Envelhecimento, voltado para a discussão dos aspectos do envelhecimento e da longevidade entre profissionais da área da saúde. O Fórum acontecerá entre os dias 28 a 30 de novembro, no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), no Setor Bueno de Goiânia.

O ortopedista Lindomar Guimarães de Oliveira (CRM-GO 1794), presidente da AGM e organizador do evento salienta o aumento da população acima dos 50 anos de idade a cada década no Brasil. Atualmente a expectativa de vida está entre 72,2 a 77,9 anos, segundo o IBGE