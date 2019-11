IGH realiza processo seletivo para preenchimento de 586 vagas

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) – Organização Social gestora do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr. Cairo Louzada (Huapa) – realiza inscrições para processo seletivo entre os dias 20 a 24 de novembro, para contratação celetista e formação de cadastro de reserva.

O processo pretende preencher 586 vagas entre as três unidades, sendo 28 efetivas e 558 para cadastro reserva. O edital está disponível no site do instituto (www.igh.org.br), na aba “Transparência”, “Editais”, seguido de “Goiás”, e escolher a unidade desejada para a vaga. Os salários variam entre R$ 1.080,00 e R$ 16.433,20. O processo seletivo também inclui vagas para pessoas com deficiência.

Os cargos disponíveis são para Agente de Portaria, Analista Administrativo, Analista de Compras, Analista de Custos, Analista de Departamento Pessoal, Analista de Infraestrutura, Analista de Recursos Humanos, Analista de Sistemas, Analista Fiscal Pleno, Analista Fiscal Sênior, Assistente de Departamento Pessoal, Assistente Administrativo, Assistente de Departamento Pessoal, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Biomédico, Cirurgião Dentista, Cardiologista, Cirurgião, Cirurgião Plástico, Condutor, Eletricista, Encarregado (a) de Manutenção, Enfermeiro (a), Enfermeiro (a) de Trabalho, Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho, Farmacêutico (a), Faturista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo (a), Ginecologista, Intensivista, Jardineiro (a), Líder de Higienização, Médico Auditor, Médico (a) do Trabalho, Motorista, Neonatologista, Neurologista, Neuropsicólogo, Obstetra, Oficial de Manutenção, Otorrinolaringologista, Ouvidor, Pediatra, Psicólogo, Recepcionista, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Laboratório, Técnico em Segurança do Trabalho e Urologista Pediátrico.