Prefeitura lança o “Empresa Mais Fácil”

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), em parceria com a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg), lança nesta terça-feira, 19, o sistema Empresa Mais Fácil. O evento terá início às 9h, na sede da Acieg, localizada no Setor Oeste.

O sistema Empresa Mais Fácil é uma nova versão do Empresa Fácil, que recebe pela internet as solicitações para abertura de alvará de funcionamento e alvará da Vigilância Sanitária.

Com o Empresa Mais Fácil o contribuinte realiza a solicitação de criação ou alteração de empresa pelo Portal do Empreendedor (Redesim), e automaticamente é feito o cadastro de atividade econômica na Prefeitura de Goiânia. Por fim, o contribuinte pode solicitar e acompanhar, no site da Prefeitura, os alvarás desejados.

Isso foi possível através de um planejamento estratégico entre a Sedetec e Juceg para unificar os dois sistemas anteriores com o objetivo de facilitar aos usuários e promover agilidade nos processos.

É importante lembrar que as empresas que apresentam baixo risco podem receber a emissão do alvará em até 24 horas e as demais poderão acompanhar o processo digitalmente.

Na divulgação do novo projeto estarão presentes o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e representantes da Sedetec, Juceg e Acieg. “Esse projeto representa mais um avanço na prestação de serviço ao contribuinte. Através de tecnologias avançadas conseguimos promover acessibilidade, comodidade e agilidade ao cidadão goianiense. Esse é o caminho para uma Goiânia 4.0’’, disse o titular da Sedetec, Celso Camilo.