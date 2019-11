Advogada goiana lança livro sobre reforma trabalhista

Com dois anos de vigência, a lei da reforma trabalhista ainda deixa margem para dúvidas, o que levou um grupo de advogados especialistas em Direito Trabalhista a lançar o livro “Perguntas e respostas sobre a lei da reforma trabalhista”, a maior e mais completa obra coletiva publicada por ocasião dos dois anos da Lei 13.467/2017. São 200 perguntas e respostas sobre a reforma e minirreforma trabalhistas.

A presidente do IGT, a advogada Carla Zannini, é coautora do livro e participou, nesta terça-feira, 19, do lançamento em São Paulo. Coube a Carla Zannini escrever o capítulo sobre a suspensão pelo STF de desempenho de atividades em ambientes insalubres para as trabalhadoras gestantes e lactantes.