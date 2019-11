Aplicativo ‘Olho na Bomba’ poderá voltar a funcionar sob a gestão do Procon-GO

O aplicativo Olho na Bomba deverá voltar a funcionar em breve com o objetivo de auxiliar os consumidores a comparar os preços de combustíveis praticados em todo o Estado de Goiás. Publicado na nesta segunda, 18, pela Diretoria Legislativa da Casa, o projeto de lei 5788/2019 – encaminhado pelo governador Ronaldo Caiado – , prevê a retomada da ferramenta sob a gestão da Superintendência Estadual de Proteção aos Direitos do Consumidor – o Procon Goiás.

De acordo com o superintendente Wellington de Bessa, o órgão possui capacidade técnica, operacional e financeira para assumir o gerenciamento da tecnologia, que proporcionava economia aos consumidores na hora de abastecer e possibilitava que eles realizassem pesquisas e fizessem denúncias em casos de irregularidades, atuando como verdadeiros “fiscais, ao monitorarem os preços do etanol, da gasolina e do óleo diesel. Simultaneamente, ainda informavam a divergência de valores em tempo real.

Desde que o aplicativo foi suspenso judicialmente, em 8 de julho deste ano, o Procon Goiás se mobiliza, com a ajuda de parceiros como o Ministério Público de Goiás (MP-GO), Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO),a Secretaria de Estado da Economia, a Universidade Federal de Goiás (UFG), para discutir a retomada da plataforma. Vale ressaltar que o MP-GO concordou em ceder a base de dados da plataforma para o órgão de defesa do consumidor.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Prado, por sua vez, também participou das discussões, demonstrando interesse de articular, junto à Casa de Leis, pela aprovação do projeto de retorno do aplicativo.