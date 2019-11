Noite da Consciência Negra

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), celebrará o Dia da Consciência Negra com um grande evento no Centro da capital, nesta quarta-feira, 20. A programação tem início às 18 horas, com música, poesia e palestra. Além das apresentações de rapers da cena local, como Luz Negra e Mano BL, o evento contará com show de um dos pioneiros do rap no Distrito Federal, GOG.

De acordo com o secretário municipal Direitos Humanos, Filemon Pereira, o Dia da Consciência Negra é importante porque hoje, mesmo depois de tanto tempo de libertação, os negros ainda precisam lutar para ter os mesmos direitos que os brancos. “Precisamos nos lembrar da força deles para a nossa história e continuar trabalhando para a sua inserção na sociedade brasileira. Nossas políticas públicas aqui em Goiânia estão ativas e presentes para apoiar todas as ações neste sentido”, afirmou.