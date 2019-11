Votação do Plano Diretor acontece na próxima semana

A resposta para a diligência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre o Plano Diretor chegou à Câmara Municipal de Goiânia no final da tarde desta segunda-feira, 18. A presidência da CCJ irá analisar a resposta em relação a não passagem do plano final pelo Conselho Municipal de Política Urbana (Compur).

Os documentos solicitados no Despacho n° 736/2019, pela Procuradoria Geral da Casa de Leis, requerem as cópias das atas de Audiências Públicas e das reuniões realizadas no Compur, em que se discutiu e deliberou sobre as alterações propostas.

Para a presidente da CCJ, Sabrina Garcêz (sem partido), “é necessário analisarmos com seriedade essas respostas pois é o plano de desenvolvimento do município, sendo a base de planejamento da nossa cidade.”

Na segunda-feira, 25, acontecerá uma reunião interna entre os membros da CCJ, em que serão analisadas as sugestões das Audiências Públicas. E na terça-feira, 26, segue a votação do Plano Diretor.