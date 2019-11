2° Campeonato Amador de Futebol Feminino de Goiânia acontece em dezembro

O 2° Campeonato Amador de Futebol Feminino (CAFF) será realizado nos dias 07 e 08 de dezembro, a partir das 08h da manhã, no Clube SindGoiânia. O evento é realizado pela vereadora Sabrina Garcêz (sem partido) e terá participação de 16 times goianos.

No dia 25 de novembro, segunda-feira, às 18 horas, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, acontecerá o lançamento do evento com um jogo amistoso entre as participantes do CAFF antes da final do Goianão Feminino.

Os times campeões serão premiados com 1 mil reais para o primeiro colocado; 500 reais para o segundo e 300 reais para o terceiro lugar. Além dessa gratificação, as vencedoras vão receber medalhas de ouro, prata e bronze, troféus para cada time e para a melhor artilheira e goleira.

De acordo com a vereadora, a iniciativa tem como objetivo estimular o futebol feminino goiano. “O futebol feminino não tem o reconhecimento merecido, e é preciso ser incentivado para que todos possam conhecê-lo. É importante que haja agendas de eventos esportivos direcionados para nós mulheres, para assim termos mais visibilidade.”, afirma.

No sábado, dia 07, às 8h da manhã, acontece a abertura do evento com um café da manhã, reunindo as equipes participantes, técnicos e organização.