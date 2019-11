Anápolis recebe a 2ª edição do Sesc Geek

A cultura no sentindo mais amplo da palavra engloba diversas expressões e o mundo geek não poderia ficar de fora. Por isso, neste domingo, 24, das 13h às 17h, o Sesc Anápolis sedia a 2ª edição do Sesc Geek, que tem o objetivo de promover o fortalecimento, visibilidade e integração desta cultura em Goiás.

O evento é gratuito e os cem primeiros inscritos receberão o “Passaporte Geekplay” que dá direito a brincar seis vezes nos brinquedos do evento. Já o segundo lote dá direito aos inscritos, na posição 101 até 200, de brincar três vezes. Trabalhadores do comércio e dependentes, com o cartão atualizado do Sesc, e inscritos no evento receberão o passaporte gratuitamente, independente da ordem. Os passaportes serão retirados na entrada do Sesc Geek mediante confirmação de e-mail e documentos pessoais.

As inscrições são gratuitas pelo site sescgo.com.br

Programação

Dia 24/11 (Domingo)

13h30 – Eu Cosplay? Maquiagem e caracterização (traga seu material)

13h30 – Oficina de Amoeba

14h – Banda Skullzy

14h – Palestra: A história dos TCGs e a Criação do Magic: The Gathering

14h30 – Oficina Amoeba

14h30 – Oficina de swordplay

15h – Campeonato Toicinho (Veteranos)

15h – Campeonato de Iniciantes

15h30 – Desfile Cosplayers

15h30 – Oficina Amoeba

15h30 – Eu Cosplay? Maquiagem e caracterização (traga seu material)

16h30 – Apresentação Kpoppers

16h30 – Oficina de Paper Craft

16h30 – Oficina Amoeba

17h00 – Batalha Just dance

Rolando durante o evento

Terra de Gigantes

Card Games

Flip Games

RPG – Roleplay games

Espaço LudoGeek

Camarim Cosplay

Sala Kpop

Exposição de PaperCrafts

Exposição de graffiti arte

Cenarios para fotos

Geek Stories

Batalhas de LOL