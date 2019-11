Petz reforça campanha de vacinação contra raiva em Goiânia

A vacinação ainda é a medida mais eficaz contra a raiva. A doença pode afetar a maioria dos mamíferos, incluindo os humanos. Cães e gatos devem ser vacinados contra doença a partir dos três meses de idade e receber o reforço da vacina uma vez por ano.

No sábado, 30, a Petz fará uma campanha especial de vacinação contra a raiva na unidade do shopping Passeio das Águas, que fica na avenida Perimetral Norte, 8303, no bairro Fazenda das Caveiras, das 10h às 22h.

A raiva é uma doença infecciosa e pode ser transmitida pela saliva em lambidas de ferimentos e mordidas, momento oportuno para penetração do agente viral. “Mesmo já tendo tomado a vacina quando filhotes, os animais de estimação precisam do reforço. Não podemos arriscar. A raiva é uma doença muito agressiva e letal. O vírus da doença ataca o sistema nervoso central e provoca inflamação no encéfalo, levando ao óbito”, afirma a Dra. Mariana Pestelli, gerente de negócios veterinários da Petz.

Desde 1954, a lei 2.858 determina a vacinação anual de pets. A legislação prevê multa para os tutores que não cuidarem do reforço da vacina antirrábica nos pets.

Diferentemente da conduta em relação aos animais de estimação, os tutores não precisam tomar a vacina. No caso dos humanos, a vacina antirrábica é recomendada apenas para os profissionais que trabalham diretamente expostos a riscos de contaminação por mordedura de animais e para os profissionais da área da saúde.