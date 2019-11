Faculdade realiza prática de psicologia corporal gratuitamente

Na próxima segunda-feira, 25, a Estácio Goiás, recebe, a partir das 13h, a prática de psicologia corporal com o Grupo Movimento em Core Energetics. O evento, que é gratuito e aberta a todos os estudantes, tem o objetivo de ajudar o participante a fazer maior contato com o próprio corpo e as sensações corporais e torna-se mais consciente das tensões musculares e bloqueios no corpo.

A ação promove um espaço de convivência entre os estudantes e visa integrar o corpo, mente e alma; aumentando a força, energia, confiança e capacidade de lidar com os desafios da vida universitária. A atividade de psicologia corporal é realizada através da Core Energetics, que é uma ponte entre psicologia e espiritualidade. Esta abordagem tem o propósito de alcançar um senso de autenticidade, enraizamento, poder pessoal e a experiência de viver a vida com o coração aberto.

Quem tiver interesse em participar basta fazer o cadastro através do link https://forms.gle/QMhiVzQ7e3V1oD9R6. A prática acontece no Laboratório de Psicologia Social e Saúde da Faculdade Estácio, que está localizada no Shopping Estação da Moda.