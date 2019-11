Mostra de pintura com lápis de cor expõe técnica ainda pouco explorada em Goiás

A exposição de Pintura com Lápis de Cor dos alunos do Espaço Cultural Milagre dos Peixes, orientados pela professora e artista plástica Edivânia Santos, estará aberta para visitação neste sábado, 23, às 19h. Várias obras expostas estarão à venda no dia do evento.

O objetivo é mostrar as várias possibilidades que a técnica proporciona, assim como a produção dos artistas no curso, dedicado ao ensino voltado ao mercado da arte, ao longo do ano.

“Muitos participam como um hobbie, mas também faz parte do curso a preparação de uma exposição e a precificação do trabalho. Meus alunos ficaram felizes por serem reconhecidos como artistas que já podem expor suas obras”, conta a professora Edivânia.

O lápis de cor permite uma infinidade de possibilidades de desenhos e pinturas. Ele serve tanto para o contorno e desenho, quanto para o preenchimento e a pintura. Segurando corretamente é possível fazer sombreamentos, detalhes, pontos de luz e degradês. Além de versátil e completo, pode ser um material de baixo custo que permite um amplo acesso às artes.

As obras dos alunos transitam por temáticas diversas, tendo a técnica do lápis de cor ainda pouco explorada em Goiás, como viés principal. “Nós sempre buscamos expor as obras dos nossos alunos como forma de incentivo e reconhecimento do trabalho deles”, explica a diretora do Espaço Cultural Milagre dos Peixes, Cida Pereira.

Espaço Cultural Milagre dos Peixes

O Espaço Cultural Milagre dos Peixes é um ateliê comunitário que proporciona oportunidades de desenvolvimento de habilidades pessoais e descoberta de novas capacidades individuais por meio do trabalho criativo em diversas modalidades de arte e cultura. São oferecidos trabalhos de iniciação e aperfeiçoamento nos campos das artes plásticas, artesanato e música, estudo de mandarim e da cultura chinesa. Também estão disponíveis cursos livres de aprimoramento profissional para paisagistas, historiadores, designers e educadores.

Local: Espaço Cultural Milagre dos Peixes, Rua J-74, qd. 147, lt. 5 – Setor Jaó, Goiânia (GO).