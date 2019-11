Bancada Goiana foi à Santa Casa conhecer demandas do hospital

Os deputados e senadores da Bancada Goiana no Congresso Federal se reuniram nesta segunda-feira, 25, com a Superintendente-geral da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (SCMG), Irani Ribeiro de Moura, para conhecer as principais demandas do hospital, que receberá mais de R$ 10 milhões em emendas parlamentares, que serão destinadas para o custeio, manutenção e melhorias da (SCMG).

A visita foi uma sugestão do deputado Dr. Zacharias Calil (DEM) e foi acatada pela líder da Bancada, a deputada Flávia Morais (PDT), que convocou os demais deputados e senadores da bancada para participarem da visita.

Somente este ano, a Bancada Goiana tem a intenção de destinar cerca de R$ 10,5 milhões ao hospital, recursos que estão prestes a serem empenhados.

O deputado Zacharias Calil sugeriu que os recursos das emendas sejam usados para melhoria no serviço de hemodinâmica e hemodiálise do hospital.

“A Santa Casa é, sem dúvida, uma das unidades de saúde mais importantes para a população de Goiás e precisa do apoio dos parlamentares para dar continuidade a esse trabalho dentro da rede SUS”, afirmou o deputado, que pretende continuar trabalhando para destinar mais recursos à Saúde.

Durante a visita, a Superintendente-geral e o Superintendente-administrativo, Irondes José de Morais, apresentaram as principais demandas do hospital e falaram das dificuldades que a instituição tem passado, com mais de R$ 52 milhões em dívidas.

Também estiveram presentes na visita os deputados Francisco Jr (PSD), Glaustin da Fokus (PSC), os representes dos deputados Vitor Hugo (PSL) e João Campos (PRB) e os senadores Vanderlan (Progressistas) e Luiz do Carmo (MDB).