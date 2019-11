Procon Municipal divulga preços de produtos antes da Black Friday

Para evitar que o consumidor seja enganado durante a Black Friday, Procon Municipal vai divulgar nesta terça-feira, 26, planilha de preços de 1.100 produtos que serão vendidos durante a “Black Friday”. A coleta de preços foi feita em 62 estabelecimentos comerciais e em 11 sites. Os dados foram coletados desde o dia 14 até o dia 22 de novembro.

Entre os itens pesquisados estão: celulares, televisores, eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar roupa, e outros. As marcas, modelos e detalhes técnicos de cada um estarão especificados na planilha do Procon. O objetivo é que o consumidor possa acompanhar as promoções das lojas para saber se os preços realmente ficaram mais baixos do que antes da promoção.

O Procon alerta para o cuidado com falsas publicidades, lojas em redes sociais, links e propagandas enviadas por e-mail, SMS ou por aplicativos. A prática, conhecida como propaganda enganosa será fiscalizada pelo Procon Municipal no dia da Black Friday, nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. Os agentes vão percorrer lojas no Setor Central e nos principais shoppings da capital. Em caso de irregularidades, a empresa será autuada.

Para mais informações, o superintendente do Procon Goiânia, Walter Silva concederá entrevista coletiva às 10h, na sede do órgão, localizado na Avenida Tocantins,191, no Setor Central.