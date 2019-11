Senador Canedo realiza Terceira Corrida Ecológica

Com o apoio da Prefeitura Municipal e do Ministério Público, vai ser realizada em Senador Canedo, no dia 1º de dezembro, a terceira edição da Corrida Ecológica. As provas que envolvem corrida e conscientização ambiental serão divididas em nove categorias, feminino e masculino, com tecnologia e grande estrutura para atender todas as idades.

As inscrições serão realizadas até o dia 28 de novembro, pelo site https://sporttimer.com.br/, que dá o direito ao kit corrida, este que inclui uma muda de árvore nativa do Cerrado. A largada será no Lago do Residencial Anuar Auad, que receberá plantio de mudas, com a participação dos atletas inscritos. No local uma grande infraestrutura, com corrida kids free para crianças com idade até 12 anos com brindes para os primeiros lugares, rua do lazer e espaço zen com fisioterapeutas. “O maior objetivo é incentivar a prática esportiva e também a consciência do cuidado com o meio ambiente”, ressalta o organizador do evento Luciano Júlio.