Café coado ou espresso?

Goiânia recebe mais uma edição do curso Primeiras Noções Sobre Café, promovido pela cafeteria Luiz Café Conceito. O curso traz a história do grão e sua chegada ao Brasil, processos de plantio e beneficiamento e as mais diversas formas de preparar a bebida. Para quem gosta, cafés coados, café espresso e algumas bebidas à base de café estão no cardápio do curso, com aulas expositivas e práticas. O curso vai ocorrer nos dias 30 de novembro, 1º, 7 e 8 de dezembro, e é ideal para amantes da bebida e para quem deseja se profissionalizar na área. Informações e inscrições: (62) 3661- 0043 ou whatsapp (62) 99151-0819.

