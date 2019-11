Procon divulga lista de preços e dicas para a Black Friday

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Procon Municipal, divulgou na manhã desta terça-feira, 26, uma lista de preços dos produtos que costumam ser vendidos durante a Black Friday. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 a 22 de novembro em diferentes estabelecimentos da capital, e informa os preços de alguns produtos vendidos pelas lojas e sites.

A coleta de preços foi feita em 62 estabelecimentos comerciais e em 11 sites. Foram pesquisados cerca de 1.100 produtos em lojas no Centro de Goiânia, Setor Campinas e nos principais shoppings. Entre os itens pesquisados estão smartphone, televisão, micro-ondas, air fryer, geladeira, fogão, guarda roupa, sofá, máquina de lavar roupas, ventilador, liquidificador, eletrodomésticos e ar condicionado.

Para aplicar a pesquisa alguns critérios foram levados em conta pela Gerência de Cálculo e Pesquisa do Procon Goiânia, foram analisados: a escolha aleatória de produtos em várias regiões da cidade, produtos de marca diferentes, modelos e valores para os pagamentos feitos ‘à vista’.

Foram coletados os preços promocionais para que o consumidor possa comparar e checar se o preço na Black Friday é realmente promocional. O intuito é estar atento ao histórico dos preços para evitar a chamada “metade do dobro”, quando as empresas participantes elevam os preços antes da promoção para reduzir, no dia do evento, para o valor real.

Para o superintendente do Procon Goiânia, Walter Silva, o consumidor deve tomar cuidado para não ser enganado por um desconto que, na verdade, vem após um aumento de preço. Ele recomenda que para fugir da prática da maquiagem de preços, popularmente apelidada de “Black Fraude”, aumentar os preços antes da data do evento para depois baixá-los e nomeá-los com “super descontos”, uma alternativa é utilizar a lista do Procon Municipal.

Confira a lista de preços clicando aqui.