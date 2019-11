“Empresários terão apoio do Governo para gerarem empregos no Nordeste e Norte goianos”, diz Caiado

O governador Ronaldo Caiado deixou sua assinatura na placa que indica a pedra fundamental do empreendimento que deve representar uma virada significativa na história de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. A empresa J Fleury Assessoria e Consultoria Imobiliária deu início nesta terça-feira, 26, à instalação de um amplo vetor industrial, logístico, automobilístico e hoteleiro, que deverá injetar um investimento da ordem de R$ 90 milhões no município. O grupo recebeu hoje licença ambiental das mãos do prefeito Adolpho Roberto.

Caiado parabenizou o que considerou “ação corajosa” de empresários à frente daquilo que o Estado espera: criar emprego e diminuir desigualdades regionais. “O objetivo não é criar polos de riqueza, mas atender o cidadão goiano naquilo que ele precisa. E o emprego é melhor programa social para resgatar a dignidade dos cidadãos. Assim, os empresários interessados em atacar as carências regionais e levar desenvolvimento a todos os rincões do Estado terão total apoio de Ronaldo Caiado”, assegurou.

Diretor-presidente do grupo da J Fleury Assessoria e Consultoria Imobiliária, Juliano Fleury destacou que o projeto traz benefícios e sustentabilidade. “Buscamos um lucro sadio, um lucro do bem. Não queremos deixar heranças malditas”, pontuou. A envergadura do projeto e sua importância para a economia da região do Entorno e para Goiás foi reconhecida pelo Governo do Estado que assinou, em julho, um protocolo de intenções garantindo incentivos fiscais para o Complexo Vilah 7 Curvas.

Caiado lembrou que, momento em que recebeu o projeto, imediatamente assinou o protocolo e autorizou todos os incentivos que terão uma finalidade objetiva. “Acredito que mais de 30 mil pessoas que moram em Santo Antônio do Descoberto trabalham em Brasília. Este empreendimento vai trazer dignidade a essa região, que é a segunda mais populosa do Estado e totalmente desassistida por todo tipo de incentivo durante todos esses anos”, completou o governador.

O mesmo grupo empresarial também vai ficar a cargo do projeto de revitalização e ampliação da Feira Coberta e a Rodoviária de Santo Antônio do Descoberto. A maquete foi apresentada ao governador Ronaldo Caiado em outubro. “O projeto já está sendo trabalhado junto à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e à Secretaria de Indústria e Comércio (SIC). Espero em breve podermos iniciar obras que nos darão condições de recepcionar bem as pessoas, de trazer um clima sadio para as pessoas poderem conviver”, vislumbrou o governador.