Escolinha de futebol socializa crianças e adolescentes da Redenção

Na sociedade em que vivemos, o esporte se constitui como importante fator social e pedagógico de integração, desenvolvimento e lazer para as crianças, além do incentivo à prática esportiva visando à saúde. Pensando nisso, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), desenvolve projetos de iniciação esportiva por toda a capital. Um deles é a escolinha de futebol da Vila Redenção, em funcionamento há 30 anos.

Três vezes na semana, crianças de 6 a 14 anos participam de aulas de futebol de campo no Centro Promocional do bairro (Ceprom), conhecido como Campo do Muranga. O professor responsável é Wendel da Costa, da SME, que das 9h às 11h atende cerca de 110 crianças da região. Nas iniciações esportivas, toda a comunidade local pode se inscrever, não se restringindo apenas a alunos de instituições de ensino municipais, e a participação das famílias no processo de aprendizagem é de fundamental importância.

Wendel conta que ampliou o atendimento para crianças a partir de seis anos de idade devido à demanda da comunidade da região. “Abrimos as aulas para as turmas de seis anos no sentido de atender uma demanda que a gente tinha no setor. Os meninos sofriam de uma ansiedade pré-oito anos, ficavam doidos para entrar na escolinha. E foi muito legal, a energia deles nos contagia para realizarmos um trabalho melhor”, disse o professor, que também foi aluno da escolinha durante a infância.

Quem também foi aluno no Ceprom quando criança foi o empresário Thiago Borges, pai do Matheus, hoje aluno da iniciação esportiva. Ele contou o motivo de ter matriculado o filho e quais as mudanças observou no comportamento da criança a partir da prática esportiva. “Decidi colocar meu filho na escolinha para poder gastar energia. Ele ficava muito em casa, jogando videogame. Antes, ele era bastante agitado e agora já vejo que está mais calmo, mais manso”, explicou.

Com a equipe montada, o professor levou os alunos para disputar o Festival Esportivo no mês de outubro. Layan Martins, de seis anos, foi uma das crianças que participaram do evento. “O que eu mais gosto nas aulas é que a gente pode aprender a jogar e também porque é muito perto da minha casa, por isso que é bom. Gosto muito das aulas, às vezes jogo no ataque e às vezes jogo no meio. Participei do Festival Esportivo, jogamos muito bem. Não fiz nenhum gol, mas toquei para fazer os dois gols do nosso time”, celebrou.