Lobão Elétrico no Bolshoi

Lobão se apresenta no Bolshoi Pub, no Setor Bueno, a partir das 21 horas do dia 29, sexta-feira. Ele iniciou carreira como baterista tocando com o grupo Vímana, onde fazia parte da banda Lulu Santos e Ritchie, posteriormente, com a Blitz. Em 1982 lançou seu primeiro álbum solo, o “Cena de Cinema”. Compositor de sucessos como “Me Chama”, “Vida Bandida”, “Rádio Blá”, “Decadence avec Elegance”, “Vida Louca Vida” e “Corações Psicodélicos”, em 1.999 decidiu lançar seu primeiro álbum independente, “A Vida É Doce”, comercializado em bancas de jornal. Com isso, alcançou o posto de segundo disco mais vendido de sua carreira. De 2003 a 2008 editou a revista OutraCoisa, que a cada edição trazia o CD de um músico independente (BNegão, Cachorro Grande e Mobojó, entre outros). Em 2007 lançou o CD e DVD Acústico MTV, que lhe rendeu o Grammy de Melhor Disco de Rock. Sua carreira de autor começou com o lançamento do livro “50 Anos a Mil”, onde conta histórias inéditas e conhecidas sobre sua vida, que chegou a marca de 100 mil exemplares vendidos. Logo após veio “Manifesto do Nada na Terra do Nunca” e “Em Busca do Rigor e da Misericórdia – Reflexões de um Ermitão Urbano”. Recentemente, lançou o “Guia Politicamente Incorreto dos Anos 80 Pelo Rock.

Ingressos: Segundo Lote: R$ 60 antecipados online no MeuBilhete.com ou no Bolshoi Pub, das 8h às 18h, (valores referentes a meia entrada com apresentação de carteira de estudante ou 1kg de alimento a ser entregue na portaria do evento. O valor da inteira é R$ 120 antecipado.