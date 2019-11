Enfeites naturais, sustentáveis, com zero plástico e reaproveitáveis. Para que o clima natalino seja vivido como uma experiência que alia sustentabilidade e beleza, a arquiteta e urbanista Isabel Coelho idealizou o Natal Vivo Bel Fiore. A ideia é aproveitar o conceito da urban jungle e trazer o verde natural para dentro de casa; nesta época em forma de guirlandas, árvores e arranjos vivos. Para o desenvolvimento dessa tendência de menos descarte, consumo equilibrado e zero plástico na elaboração de uma decoração com mais personalidade e conscientização, a equipe de floristas da floricultura ganha o reforço de artistas plásticos como Rossana Jardim e Fernando Costa Filho e o arquiteto Marcílio Lemos, que vão assinar peças que seguem esse conceito.

