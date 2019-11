Palestra e caminhada marcam dia de combate a aids

Para celebrar o mês dedicado à luta contra a aids, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anaur Auad (HDT), promoverá uma programação especial e receberá, no dia 2 de dezembro, o diretor do departamento de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, Antoine Azar. Referência mundial em imunologia, o especialista ministrará a palestra “Perspectivas atuais e futuras para pacientes adultos com imunodeficiência”, a partir das 10 horas, no auditório da unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Diretor-geral do HDT e do Condomínio Solidariedade, Roger Moreira destaca a importância do evento. “Nossas unidades são referência em infectologia, e é com muita honra que trazemos no mês que se comemora o combate ao HIV/aids um dos expoentes mundiais no assunto e com gabarito de peso como o médico e professor, Antoine Azar. Nosso objetivo é sempre reforçar o compromisso do HDT com a seriedade e a qualidade da saúde que prestamos aos nossos usuários”, avalia.

As vagas para participar da palestra são limitadas e os interessados devem se inscrever somente pelo site www.isgsaude.org/palestra/