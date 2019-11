Escola municipal exibe curtas-metragens produzidos por alunos

A Escola Municipal de Tempo Integral Setor Grajaú realiza, a partir da manhã desta quinta-feira, 27, a mostra Grajaú no Cinema, em parceria com o Cine Goiânia Ouro, com a exibição de curtas-metragens produzidos por alunos daquela instituição. As sessões serão realizadas no próprio Goiânia Ouro, tendo como plateia a comunidade escolar.

Ao todo, serão seis filmes exibidos, que tem como temas assuntos inseridos no Projeto Político Pedagógico da instituição, que vão de questões ambientais à abordagem ao bullying. O projeto foi desenvolvido com cerca de 150 alunos do Ciclo II do Ensino Fundamental, tendo como disciplina principal as Artes Visuais, mas que abrangeu, também, a interdisciplinaridade e integração com outras matérias.

De acordo com o professor Fernando Peixoto, responsável pela realização da mostra há 6 anos, a proposta é contextualizar com as crianças a história do cinema. Como metodologia, Fernando trabalhou com os alunos a produção de roteiros, script e as filmagens, realizadas majoritariamente na instituição e seus arredores. A exibição ocorre a partir das 8h30, no Goiânia Ouro, nos dias 28 e 29.