Tradicional Cantata de Natal encerra apresentações de 2019 nesta quinta

Coral Vozes em Canto faz as últimas apresentações de 2019 nesta quinta-feira, 28. Alunos de escolas municipais embalam canções natalinas em três apresentações diárias. Na oportunidade, as crianças mostram, com muito talento e dedicação, canções de compositores como Franz Gruber, M. Leontovich e Marcos Schreiber, dentre outros. O coral sobe ao palco do Teatro PUC, Jardim Goiás, às 9h, 14h e 20h, o espetáculo é aberto ao público e a entrada gratuita.

A regente do Coral Vozes em Canto, Adriana Goulart, explica que esse projeto é realizado durante todo o ano com outros repertórios, outros trabalhos, ações, atividades e ensaios. A cantata é a conclusão de um ciclo e possui grande importância para as crianças. A participação dos alunos, eleva a autoestima, permite que eles conheçam outros estilos musicais, são orientados em relação a voz, o que é agudo ou grave. “É perceptível o desenvolvimento desses alunos, pois, melhoram a timidez, a fala, não é só a música, são aprendizados para a vida deles, como um todo”, afirmou Adriana.

O coro é composto por alunos de nove escolas da rede municipal de ensino. Sob a regência da Professora Adriana Goulart, acompanhamento ao piano da professora Andréa Stewart e com a participação do professor Lucas Ramos, na bateria. O Coral Vozes em Canto encerra as apresentações de 2019 com três apresentações no Teatro PUC – Jardim Goiás. No último dia 20, o coro deu início as festividades natalinas, com grande público, composto por alunos de instituições de ensino municipais e comunidade geral.