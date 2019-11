Bazar arrecada fundos para reforma do CVV neste sábado 

Final de ano sempre é marcado por momentos de solidariedade e, neste sábado, 30, a partir das 8 horas, acontecerá o bazar Vista-se de Solidariedade. O evento acontecerá na Central de Decorados da Dinâmica Engenharia e o valor arrecadado durante o dia será revertido para o projeto de reforma das salas de atendimento do Centro de Valorização da Vida (CVV), entidade que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio de maneira gratuita e voluntária.

De acordo com a influenciadora digital e consultora de imagem Jhanne Pires, idealizadora do evento, o principal objetivo é fazer uma ação para arrecadar verba para que os voluntários possam trabalhar em um ambiente mais confortável.

“Conheci a realidade da instituição recentemente e isso acabou chamando a minha atenção. Claro que aqueles que não puderem participar do bazar poderão ajudar com doações de materiais de construção”, destaca Jhanne. As peças de roupas são doações de lojas de Goiânia e da própria idealizadora do evento.

O bazar ainda contará com consultoras de imagem que ajudarão os clientes a fazer as compras, incentivando o consumo consciente. Às 16 horas, acontecerá um bate-papo com padrinhos sobre dicas de moda. “São influenciadores digitais, consultores de moda, assessores de imprensa e estilistas escolhidos a dedo pelo conteúdo que apresentam autoridade para falar sobre o assunto”, explica Jhanne. Durante o bate-papo ainda acontecerá o sorteio de uma consultoria de imagem completa no valor de R$ 5.800,00 ofertada pela consultoria Vista-se de Si.