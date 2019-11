Caminho de Cora Coralina é finalista na maior premiação de Turismo do Brasil

O Caminho de Cora Coralina passou por mais uma seleção e está entre os 3 projetos finalistas no Prêmio Nacional do Turismo. O projeto goiano aparece na categoria “Iniciativas de Destaque – Aproveitamento do Patrimônio Natural para o Turismo”. De acordo com o Ministério do Turismo, a premiação visa reconhecer a iniciativa que valoriza ou evidencia o patrimônio natural brasileiro como atrativo turístico, respeitando os princípios de conservação da biodiversidade e prezando pelo turismo responsável. Os vencedores na categoria “Iniciativas de Destaque” são indicados pela comissão julgadora. O resultado será anunciado na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, em Belo Horizonte (MG), em cerimônia aberta ao público.

O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo curso que liga oito cidades históricas, oito povoados e três unidades de conservação ambiental do estado de Goiás. Seu ponto de partida é a cidade de Corumbá de Goiás, passando por Pirenópolis, Cocalzinho, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Itaguari e Itaberaí até chegar à Cidade de Goiás, terra da poeta que dá nome ao percurso. Também fazem parte do roteiro os parques estaduais da Serra dos Pirineus, da Serra de Jaraguá e da Serra Dourada, os povoados de Caxambu, Radiolândia, Vila Aparecida, Alvelândia, Palestina, São Benedito, Calcilândia e Ferreiro. Ao longo do trecho há locais para caminhadas em trilhas, cavalgadas, cicloturismo, arvorismo, rapel, escalada, tirolesa e boia-cross, em meio à paisagem única do Cerrado, com serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água e corredeiras, além dos rios e córregos. O passeio oferece vivências na natureza, incentiva a melhoria da infraestrutura e a sinalização das unidades de conservação, promovendo o turismo aliado à preservação do meio ambiente.

Premiação também pode sair para um profissional goiano

Goiás também é finalista na categoria “Profissionais de Destaque no Turismo 2019”, com a indicação do turismólogo e servidor efetivo do Estado, Luciano Guimarães. A premiação é decidida por votação popular pela internet até o próximo domingo, dia 1º de dezembro. Luciano Guimarães é Gerente de Estruturação de Destinos e Produtos Turísticos da Goiás Turismo. Para votar, é só entrar no endereço eletrônico clicando aqui, escolher a foto do Luciano e clicar sobre ela. O resultado também será divulgado na cerimônia marcada para a próxima semana, em Belo Horizonte.

O Presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, comemorou as duas indicações. “Pela primeira vez, nós estamos fazendo políticas públicas para o Turismo no Estado. Em função desse trabalho, o Governo Federal reconheceu que estamos no caminho certo e isso é muito importante para Goiás”, avaliou.