CBA conclui 11º ano de atividades em prol da melhoria da educação em Niquelândia 

A CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) promoveu no dia 28 de novembro o evento de encerramento das atividades de 2019 do programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE), no Cine Teatro, em Niquelândia (GO). O evento contou com atrações artísticas e culturais, e apresentação dos resultados das ações desenvolvidas ao longo do ano.

Uma iniciativa do Instituto Votorantim, o PVE é realizado no município desde 2009 pela CBA. Com mais de uma década de atividades do programa, a empresa estreitou o relacionamento com a comunidade local, estimulando o diálogo aberto na busca de soluções que contribuam para avanços na educação. “O PVE é uma iniciativa que gera mudanças que vão muito além dos ambientes escolares, com ações que engajam professores, pais e alunos, mas também reúnem esforços de pessoas que acreditam na educação como um dos principais meios de transformação social”, afirmou o gerente industrial da Unidade Niquelândia da CBA, Marcos Antônio Augusto.

Em 2019, o PVE foi desenvolvido sob o tema: “Acompanhamento da Aprendizagem”, por meio das frentes de Gestão Educacional – que envolve a qualificação de técnicos da Secretaria Municipal de Educação – e de Gestão Escolar, que abrange gestores escolares. O secretário de Educação, Wesley Campos, explica que após aprimorar o registro e a documentação das ações da rede, a Secretaria avançou no acompanhamento das atividades nas escolas, por meio de assessoria pedagógica em todas as unidades.

“Temos escolas que estão há mais de 280 quilômetros de distância da Secretaria de Educação e não contavam com coordenação pedagógica. Em 2019, mudamos essa realidade nas 11 escolas municipais da zona rural. Esse avanço é resultado do apoio do PVE, que ao longo de todos esses anos nos ajudou a desenvolver competências profissionais e a aprimorar a gestão, contribuindo diretamente na melhoria da qualidade do ensino”, disse Campos.