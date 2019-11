Dia D contra o Sarampo: Passeio das Águas Shopping recebe posto de vacinação gratuito

O Passeio das Águas Shopping recebe neste sábado, 30, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS-GO) – Gerência de Imunização, o segundo dia “D” de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo. Nesta etapa a prioridade é a vacinar pessoas de 20 a 29 anos de idade, isso devido ao número de casos confirmados nessa faixa etária ser expressivo, mas outros grupos também podem ser vacinados. Os interessados podem receber a vacina, de forma gratuita, das 10h às 19h, em um posto de imunização, que estará em frete à loja Riachuelo.

O Sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos, particularmente em crianças desnutridas e menores de cinco anos de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias. Os sintomas do sarampo incluem febre alta, irritação na pele generalizada, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na parte interna das bochechas.

No Brasil, foram confirmados 4.323 casos da doença, sendo estes distribuídos em 18 estados com transmissão ativa. Destes, 86,6% foram registrados no estado de São Paulo, e 13,4% foram registrados nas demais regiões. Em Goiânia, foram registrados 80 casos suspeitos de sarampo, dos quais 58 eram residentes na capital, dentre estes, 03 casos foram confirmados, 41 foram descartados e 14 permanecem em investigação

Os interessados em vacinar devem ter em mãos documento de identificação pessoal com foto e cartão de vacina. Caso a pessoa não possua mais o comprovante de vacinação é feita uma busca no histórico vacinal no sistema. “Avaliamos caso a caso. Se não localizarmos o registro, faremos a vacinação conforme orientações do Ministério da Saúde. Nesses casos parte do pressuposto que a pessoa não é vacinada e reinicia esquema, conforme a idade”, explica Polyana.

Interessados poderão receber a vacina, de forma gratuita no empreendimento, das 10h às 19h. Nesta etapa será priorizado pessoas de 20 a 29 anos de idade