Estação da Moda Shopping é ponto de arrecadação da campanha “Natal Pra Todos”

Sob a tutela dos padrinhos jornalistas Carlos Magno e Fernanda Arcanjo, do Goiás Record, o Estação da Moda Shopping é um dos pontos de coleta da campanha “Natal Pra Todos”. Os alimentos não perecíveis podem ser entregues na Loja Vazia ou Praça de Alimentação até o dia 15 de dezembro. No dia 6, um pocket show aberto com a dupla Arthur e Isaac vai dar ritmo às doações com a presença dos apresentadores e entrada ao vivo no programa Balanço Geral.

Com o tema “Um mundo melhor. É você quem faz”, a sétima edição da campanha tem como objetivo espalhar solidariedade, distribuir atenção e carinho a quem precisa. A iniciativa tem como arrecadar alimentos e contribuir com o natal de adultos, jovens e crianças que vivem em locais sem a ajuda de órgãos governamentais e também à famílias carentes.

O superintendente do Estação da Moda Shopping, Marco Antônio Ferreira, explica que a campanha vai ao encontro do propósito do grupo, formado pelo Shopping, Hotel Go Inn e República da Moda. “È importante envolver nosso trabalho com campanhas sérias como o Natal pra Todos, que é consolidada e sensibiliza todos os goianienses já há sete anos”. Ele lembra que o shopping também desenvolve a campanha Loja Vazia, com a finalidade de receber roupas para ser encaminhadas para a comunidade carente e neste fim de ano.

Dois pontos de arrecadação serão instalados no shopping, um na praça de alimentação e outro na própria Loja Vazia. O público poderá entregar donativos durante seu horário de funcionamento até 15 de dezembro. Para envolver a população, os apresentadores da emissora gravaram vídeos convidando os telespectadores a participar da campanha.

Os alimentos arrecadados na edição deste ano serão direcionados a instituições beneficentes, reveladas pelo jornalismo ao longo da campanha através de reportagens que mostrarão as necessidades dessas instituições e a importância de promover um Natal mais digno para todos que ali vivem. Nas edições anteriores, o “Natal Pra Todos” arrecadou cerca de 100 toneladas de alimentos garantindo dias fartos à mesa dessas pessoas e, é claro, dignidade.