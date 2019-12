Comissão Mista aprova 21 emendas de Dra. Cristina à Lei Orçamentária Anual

A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira, 3, as 21 emendas apresentadas pela vereadora Dra. Cristina à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020. Entre as emendas, estão a destinação de R$ 80 mil à Santa Casa, R$ 100 mil ao Centro de Referência ao Autista, R$ 125 mil à Sociedade São Vicente de Paula, R$ 150 mil ao PSF Dom Fernando, R$ 500 mil ao Ambulatório de Queimaduras PSF Jardim América e R$ 80 mil à Universidade Federal de Goiás (UFG). As verbas foram estabelecidas com base em R$ 1,59 milhão destinados a cada vereador pela Prefeitura de Goiânia. Para 2020, a previsão do orçamento do município é de mais de R$ 6 bilhões.

No último ano, a vereadora teve todas as emendas impositivas aprovadas pelo prefeito Iris Rezende (MDB). “Nossa maior preocupação é mesmo com a saúde em Goiânia, tão negligenciada nessa administração”, explica Dra. Cristina. A LOA segue agora para primeira votação em plenário, o que pode ocorrer a partir desta quarta-feira, 4.

LISTA COMPLETA DE EMENDAS DE DRA. CRISTINA À LOA 2020

CASA DE EURÍPEDES- 80.000,00 SANTA CASA – 80.000,00 CENTRO DE REFERÊNCIA AO AUTISTA- 100.000,00 CEVAM- 30.000,00 GERARTE- 50.000,00 PSF DOM FERNANDO- 150.000,00 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA- 125.000,00 AMBULATÓRIO DE QUEIMADURA PSF JD. AMÉRICA- 500.000,00 UPA JD. GUANABARA- 50.000,00

10.UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS -80.000,00

11.PRAÇA SETOR CRISTINA- 25.000,00

12.PRAÇA PARQUE AMAZÔNIA -25.000,00

13.PRAÇA SETOR SANTA RITA- 25.000,00

14.PRAÇA JD. AMÉRICA- 25.000,00

15.PRAÇA PARQUE ANHANGUERA -25.000,00

16.PRAÇA UXI- 25.000,00

17.PRAÇA BOTAFOGO -25.000,00

18.CENTO CULTURAL DAS CONGADAS DA VILA JOÃO VAZ- 100.000,00

19.REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO- 100.000,00

20.PRAÇA SETOR SANTA RITA

21.CENTRO DE REFERÊNCIA CUCA FRESCA -30.000,00