Goiânia ganha novo pub de chopes artesanais

Nesta quarta-feira, 4, Goiânia passa a contar com uma nova opção para os amantes de cerveja artesanais. O GO-Brew Pub é o primeiro pub da GO-Brew Craft Beer do Cerrado, uma cervejaria artesanal original de Anápolis.

Com a proposta de ser um ambiente aconchegante e descontraído o pub contará com seis torneiras com diferentes opções de chopes artesanais, cardápio com diversos tipos de petiscos, além de opções de drinks.

A noite de inauguração do espaço em Goiânia contará com a presença do DJ Pablo Kossa e promoção com chope em dobro.

O GO-Brew Pub está localizado na Rua 22, nº 331 – Setor Oeste, e funcionará de quarta-feira a sexta-feira a partir das 17h e aos sábados a partir das 14h.