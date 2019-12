Muita diversão e cultura na programação de dezembro da Biblioteca do CCON

As merecidas férias para os pequenos chegaram e, para contribuir com opções de lazer na capital, a Biblioteca Infantil do CCON preparou uma programação especial para dezembro. O Centro Cultural Oscar Niemeyer é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

No dia 7, sábado, às 16h, acontece mais uma edição da oficina de colagem com Marcelo Maróstica e André Borelli. Na ocasião, os participantes poderão se divertir com recortes de jornais e revistas que, ao final, se transformarão em belas obras de arte. A atividade auxilia no desenvolvimento do processo criativo da criança e no fortalecimento do vínculo afetivo com os pais. Para participar, basta trazer revistas, jornais, cola e tesoura.

No dia 8, domingo, às 10h, a Biblioteca Infantil sedia o espetáculo “Viva Lobato” do grupo Gwaya. Através da contação de histórias, a companhia objetiva fazer com que os novos leitores conheçam parte da obra de um dos maiores escritores que o Brasil já teve: Monteiro Lobato. Através de uma viagem pelo Sítio do Pica Pau Amarelo, as crianças poderão conhecer os icônicos personagens Dona Benta, Nastácia, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa e a sapeca Emília.

Já no dia 14, sábado, haverá uma oficina de enfeites de natal às 16hrs e no domingo, 15, contação de histórias às 10h30.

Também haverá contação de histórias às quartas-feiras, nos dias 11 e 18, sempre às 14h30.

A Biblioteca Infantil do CCON foi inaugurada em junho de 2019 e, desde então, já recebeu mais de 2.000 visitas espontâneas, além dos grupos escolares. Possui um acervo de mais de 11.000 exemplares de renomados autores, com classificação de leitura por faixa etária. Além da disponibilização do rico acervo, realiza também oficinas lúdicas, contação de histórias, sessões de cineminha e atividades temáticas. A Biblioteca funciona de terça a sexta, das 09 às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10 às 18h.

Serviço

Programação Biblioteca Infantil Dezembro

7 – Sábado – 16h – Oficina de Colagem com Marcelo Maróstica e André Borelli

8 – Domingo – 10h – Espetáculo Viva Lobato com Grupo Gwaya

11 – Quarta – 14h30 – Contação de histórias

14 – Sábado – 16h – Oficina de Enfeites Natalinos

15 – Domingo – 10h30 – Contação de Histórias

18 – Quarta – 14h30 – Contação de histórias

21 – Sábado – 16h – Cineminha

22 – Domingo – 10h30 – Cineminha

Local: Biblioteca Infantil do CCON (primeiro andar do prédio principal)

Todas as atividades são gratuitas