Passeio das Águas Shopping recebe 1ª Feira Goiana de Cutelaria

Conhecida como cutelaria, a arte de fabricar instrumentos de corte conquistou adeptos em todo o mundo. A paixão pelas facas ultrapassou séculos e tornou-se uma profissão que requer talento e habilidade. Com o objetivo de divulgar ainda mais essa prática nos dias 6, 7 e 8 de dezembro acontece, no Passeio das Águas Shopping, a I Feira Goiana de Cutelaria. Instalada na área externa da praça de alimentação, a exposição conta com mais de 150 expositores, com nomes nacionais e internacionais, das 11h às 20h. A entrada é gratuita.

Entre os expositores, a feira recebe o brasileiro Daniel Jobim, que é o campeão do Desafio Sob Fogo América Latina, do History Channel, deste ano. Tom Silva, também campeão do programa, na edição de 2018, marca presença nos três dias do evento. O argentino Alejandro Sanchez, também, marca presença no evento. Além disso, Dionatam Franco e o master Smith Rodrigo Sfreddo participarão da ação.

Além de presenças ilustres, a Feira Goiana de Cutelaria terá forjamento ao vivo e pista de corte, nos mesmos moldes do que é feito no Desafio Sob Fogo, provando a resistência do material das facas e espadas. Os amantes do aço poderão adquirir peças que variam entre R$ 30 e R$ 80 mil. Várias facas estarão à venda, assim como insumos e maquinários para cutelaria.

Segundo o organizador do evento e presidente da Associação Goiana de Cutelaria, Diogo Melo, são esperados 20 mil, somando os três dias de exposição. Contando com apaixonados de todo o Brasil e fora do país. “Nossa feira está catalogada nos calendários nacional e internacional de cutelaria. Virão caravanas de todas as regiões do estado e do país”, afirma o presidente da entidade.