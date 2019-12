Prefeitura abre matrículas de alunos novatos do Ensino Fundamental

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), abre nesta terça-feira, 3, o período de matrículas para alunos novatos na rede municipal de ensino. Para 2020, serão oferecidas 10.094 vagas no Ensino Fundamental e 13.117 na Educação Infantil, totalizando 23.211 vagas, além daquelas destinadas à Educação de Jovens e Adultos (Eaja) . Ainda para o próximo ano, é prevista a conclusão das 11 obras de Cmei paralisadas na gestão anterior, ampliando a oferta em cerca de 2 mil vagas.

A pré-matrícula online para o Ensino Fundamental terá início no próximo dia 3, por meio do endereço eletrônico www.sme.goiania.go.gov.br, na aba “Matrícula Web”, a partir das 8h. Para alunos novatos dos centros municipais de Educação Infantil (Cmei) e unidades conveniadas, o início será no dia 17 de dezembro, também por meio do mesmo canal.

Mãe trabalhadora

Neste ano, a Educação antecipou o cadastro antecipado para posterior solicitação de vagas em escolas e centros municipais de Educação Infantil. Por meio do site da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), os pais e responsáveis podem, desde 01/11, cadastrar informações pessoais, da criança e da família. A antecipação desta etapa visa facilitar os requerimentos de matrícula, dar celeridade ao processo e evitar congestionamentos do sistema.

Além da antecipação do cadastro socioeconômico e familiar, outras duas mudanças nas matrículas 2020 foram anunciadas: a obrigatoriedade do número de CPF da própria criança para a solicitação de vagas, transferências e renovação de matrículas e a destinação de 40% das vagas de Educação Infantil para mães trabalhadoras que comprovarem vínculo empregatício (contracheque, carteira de trabalho ou MEI). Portadores do Bolsa Família tem 20% das vagas e o restante dos 40% são para a população geral.

Orientação

Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis poderão ligar nos seguintes números: 3524-7310; 3524-7302; 3524-7304; 3524-5084; 3524-5086; 3524-5089; 3524-5082 e 3524-8965. Além disso, para esclarecimentos, o atendimento presencial deverá ser feito nas instituições de ensino (escolas e Cmei) e nas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Não será feito nenhum tipo de atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Seguem endereços e telefones das cinco coordenadorias regionais:

CRE Brasil – Rua Prof. Lázaro Costa, Qd 167, Lt 10, Cidade Jardim | 3524-5681

CRE Bretas – Av. Goiás Norte, Qd 68, Lt 01, Setor Urias Magalhães | 3524-2490

CRE Central – Rua Cacique, esq. c/ Rua Capistabos, Qd. 35, Lt. 01 a 38, Setor Santa Genoveva | 3524-1664

CRE Jarbas – Rua C 75, esq. c/ C 93, Qd 192, Setor Sudoeste | 35241720

CRE Thomé – Rua C 165, Qd 588, Lt 77, Setor Nova Suíça | 3524-5636