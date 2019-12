Em dezembro, Mega Moda abrirá aos domingos e terá horário especial

Na reta final para as vendas atacadistas, o Mega Moda, localizado na região da 44, importante polo de moda atacadista que mais cresce no país, composto pelos shoppings Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, está com a expectativa de ultrapassar a marca de 1,5 milhão de pessoas em dezembro. Para isso, o complexo abrirá aos domingos e terá horário especial para atender todos os clientes.

Até o dia 22 de dezembro, o Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda funcionarão nos seguintes horários:

de Segunda a quarta-feira das 8h às 19h;

quinta a sábado das 6h às 19h;

e aos Domingos das 8h às 14h.

Já nos dias 24/12 e 31/12, os shoppings funcionarão das 8h às 14h, e estarão fechados nos dias 25/12 (Natal) 01/01/20 (Ano Novo).

O reflexo do aumento do fluxo de clientes no Mega Moda já tem gerado impacto positivo nos empreendimentos do complexo. O Mega Moda Hotel, por exemplo, já está com um alto índice de reservas para o mês de dezembro.