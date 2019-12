Inscrições para o Sisu vão de 21 a 24 de janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2020 já têm data, de 21 de janeiro até as 23h59 de 24 de janeiro. Para concorrer, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e obtido nota acima de zero na redação. Todo procedimento deverá ser feito pela internet, na página do Sisu, gratuitamente.

Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.

O resultado será divulgado em 28 de janeiro. Um dia depois, 29, começam os prazos para:

matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes (até 7 de fevereiro). É preciso ficar atento à documentação exigida pela optada;

lançamento da ocupação nas vagas (até 7 de fevereiro);

manifestação de interesse para constar na lista de espera (até as 23h59 de 4 de fevereiro). Para participar, o candidato deve acessar o seu boletim, na página do Sisu.

O cronograma foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) de 3 de dezembro. O edital completo está disponível no portal do Sisu.